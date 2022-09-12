Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmetbey beldesindeki 3 iş yeri, ev ve eklentilerinde kaçak ürünlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilere ait adreslerde dedektör köpeği "Yıldız"ın da desteğiyle yapılan aramada 6 bin 460 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 bin 255 gram kıyılmış tütün, bir kilogram nargile tütünü, mükerrer kullanım için toplandığı değerlendirilen 36 bandrol, 1778 boş sigara paketi ile elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz