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Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

12.09.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmetbey beldesindeki 3 iş yeri, ev ve eklentilerinde kaçak ürünlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilere ait adreslerde dedektör köpeği "Yıldız"ın da desteğiyle yapılan aramada 6 bin 460 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 bin 255 gram kıyılmış tütün, bir kilogram nargile tütünü, mükerrer kullanım için toplandığı değerlendirilen 36 bandrol, 1778 boş sigara paketi ile elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltı Şüpheli Kırklareli Lüleburgaz kaçakçılık jandarma operasyon

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