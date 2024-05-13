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Kırklareli'nde kaçakçılık yaptığı iddiasıyla iki sanığa 5'er yıla kadar hapis istemi

AA AA
13.05.2024 10:21
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Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla araç yedek parçası, kozmetik eşya, cinsel içerikli ürün ve teknolojik ürün kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık O.S. ile S.P. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların Bulgaristan'dan Türkiye'ye gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak yollarla araç parçası, kozmetik eşya, cinsel içerikli ürün ve teknolojik ürün getirmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

Sanık O.S. yönetimindeki otomobilin Dereköy Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince "şüpheli" görülerek x-ray taramasına tabi tutulduğu, tarama işlemlerinde şüpheli yoğunluk olması nedeniyle arama yapıldığı belirtilen iddianamede, otomobilin farklı bölümlerine gizlenmiş halde araç parçası, kozmetik eşya, cinsel içerikli ürün ve teknolojik ürün olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, sanık O.S'nin ifadesinde, ürünleri sipariş üzerine Türkiye'ye getirdikleri, internet üzerinden satılan ürünlerin gümrük işlemlerine tabi tutulması gerektiğini bilmediğini savunduğu bilgisi bulunuyor.

Sanık O.S. ile S.P. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

OLAY

Bulgaristan'dan Türkiye'ye 12 Şubat'ta giriş yapan O.S. yönetimindeki KA2336MK plakalı araç, şüphe üzerine gümrük muhafaza ekiplerince x-ray taramasına tabi tutulmuş, x-ray cihazının yoğunluk gösterdiği bölgelerde yapılan aramada, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmek istenen araç parçası, kozmetik eşya, cinsel içerikli ürün ve teknolojik ürün bulunmuştu.

Gözaltına alınan şüpheli O.S. ile S.P. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ele geçirilen ürünlere ise el konulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık

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