Kırklareli'nde kamyonette 860 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kamyonette 860 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün getirileceği istihbaratı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler T.K. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 860 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili T.K. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz