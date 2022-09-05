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Kırklareli'nde kamyonette 860 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

05.09.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde kamyonette 860 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

Kırklareli'nde kamyonette 860 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kamyonette 860 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün getirileceği istihbaratı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler T.K. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 860 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili T.K. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet

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