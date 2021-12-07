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Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

07.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gereken C.C'nin bu kuralı ihlal ettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan C.C, filyasyon ekipleri tarafından evine götürüldü.

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