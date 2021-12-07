Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gereken C.C'nin bu kuralı ihlal ettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan C.C, filyasyon ekipleri tarafından evine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz