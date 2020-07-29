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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye 24 bin 300 lira ceza

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 10:55 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye 24 bin 300 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 22 kişiye 24 bin 300 lira ceza yazdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, köy ve beldelerdeki denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor.

Jandarma ekipleri, Vize, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimler sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 22 kişiye toplam 24 bin 300 lira ceza uyguladı.

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