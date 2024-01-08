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Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor

08.01.2024 07:17 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor

Kentte akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle Bademlik ve Atatürk mahallelerinde su birikintileri oluştu. Çok sayıda binanın bodrum katını su bastı.

İnönü Caddesi su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı. Su birikintisinden geçmeye çalışan yolcu minibüsü ile bazı araçlar yolda kaldı. Minibüste bulunan yolcular bölgeye çağırılan başka bir araca aktarıldı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler motopomplar ile suları tahliye etti. Vatandaşlar da suların boşaltılmasında ekiplere destek verdi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtfaiye su sağanak

Kırklareli Namaz Vakitleri 8 Ocak Pazartesi

İmsak
06:59
Sabah
08:31
Öğle
13:22
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:31

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Pazartesi

Duygu eczanesi
Merkez
Baris eczanesi
Babaeski
Büyük mandira eczanesi
Babaeski
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