Kırklareli'nde merada silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde merada otomobil içerisinde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Karakoç köyü meralık alanında otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatih Ç'nin (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatih Ç'nin cenazesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Fatih Ç'nin cesedinin bulunduğu otomobilin kiralık olduğu belirlendi.



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