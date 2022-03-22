Kırklareli'nde midibüs ağaçlara çarptı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün Sami Deniz idaresindeki 34 DOP 523 plakalı midibüs, TEM otoyolunda kontrolden çıkarak devrildi, ardından ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü Deniz ile yolcular Turgut Demiroğlu, Yavuz Selek, Emre Paksoy, Gürsel Tuna, Elif İlkel ile Volkan Özkan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağır olan Elif İlkel ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcu Cem İlkel'in kardeşi, Şükrü İlkel'in kızı Elif İlkel'in Bulgaristan'a giderken meydana gelen kazada yaşamını kaybettiği bildirildi.

Aynı kazada yaralanan Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Tuna ile İstanbul CUP eski direktörü Yavuz Selek ve diğer yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

