YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde midibüs ağaçlara çarptı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kırklareli'nde midibüs ağaçlara çarptı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

22.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde midibüs ağaçlara çarptı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün Sami Deniz idaresindeki 34 DOP 523 plakalı midibüs, TEM otoyolunda kontrolden çıkarak devrildi, ardından ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü Deniz ile yolcular Turgut Demiroğlu, Yavuz Selek, Emre Paksoy, Gürsel Tuna, Elif İlkel ile Volkan Özkan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağır olan Elif İlkel ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcu Cem İlkel'in kardeşi, Şükrü İlkel'in kızı Elif İlkel'in Bulgaristan'a giderken meydana gelen kazada yaşamını kaybettiği bildirildi.

Aynı kazada yaralanan Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Tuna ile İstanbul CUP eski direktörü Yavuz Selek ve diğer yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın göçe zorladığı kadınlar, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyorSavaşın göçe zorladığı kadınlar, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
Arapapıştı Kanyonu'nda sular yeniden yükseldiArapapıştı Kanyonu'nda sular yeniden yükseldi
Mersin'de kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybettiMersin'de kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Lüleburgaz

Kırklareli Namaz Vakitleri 22 Mart Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:05
Öğle
13:23
İkindi
16:48
Akşam
19:32
Yatsı
20:53
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Et beniyle karıştırmayın! Kaşıntı, cinsel ilişki sırasında kanama...

Et beniyle karıştırmayın! Kaşıntı, cinsel ilişki sırasında kanama...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.