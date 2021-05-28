YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde millet bahçesi yapılacak alanın tapu teslim töreni gerçekleştirildi

Kırklareli'nde millet bahçesi yapılacak alanın tapu teslim töreni gerçekleştirildi

28.05.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Valisi Bilgin: - "Vatandaşlarımız artık millet bahçelerinde rahat bir nefes alıyor. Biz de bu proje ile ilimize ayrı bir değer katmak istiyoruz"

1/

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Devlet Demiryollarına ait 50 dönümlük alan millet bahçesi yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.

Kırklareli Valiliğinde gerçekleştirilen törende Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, alanın tapusunu Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e teslim etti.

Bilgin, Kırklarelili vatandaşlar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Millet bahçesi projesinin kente ayrı bir değer katacağına inandığını ifade eden Bilgin, "Vatandaşlarımız artık millet bahçelerinde rahat bir nefes alıyor. Biz de bu projeyle ilimize ayrı bir değer katmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'deki en iyi millet bahçesini inşa edeceklerine inandığını dile getiren Bilgin, 50 dönümlük alanı en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini kaydetti.

Alan içerisindeki tarihi binaların bir kısmını Valilik olarak restore ettirdiklerini anımsatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Biz bir faniyiz bir gün buradan göçüp gideceğiz ama burada millet bahçesiyle ilgili hakikaten çok büyük emek verdik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum bu alanda lunapark tesisinde 7 kişiyi uyuşturucudan tutukladık. Bu da çok önemli. Projenin sadece bu ayağı bile ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Gençlerimizi zehirliyorlardı, orada 7 kişiyi tutuklattık yaptığımız operasyonlarda. Biz orada gençlerimizi de kurtarmış olduk. Oradaki atıl görüntüyü de kurtardık."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise 50 dönümlük alanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile millet bahçesine dönüştürüleceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteği ile tapu devir işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Minsolmaz, tüm şehirlerde millet bahçelerine ihtiyacın olduğunu gözlemediklerini kaydetti.

Minsolmaz, kısa sürede alanı hizmete sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bittiİmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti
Kırklareli'nde Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründüKırklareli'nde Yıldız Dağları etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:43
Yatsı
22:30

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

Meydan Eczanesi
Merkez
Nedim Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çelık Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Basak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.