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Kırklareli'nde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla girişi yasaklanan mesire alanları drone ile denetlendi

12.08.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla girişi yasaklanan mesire alanları drone ile denetlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla giriş yapılması yasaklanan mesire alanları drone ile kontrol edildi.

Valilikçe 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu alanlarda denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zabıta ekipleri Karahıdır ile Waldorf korularında denetimlerini karadan ve havadan sürdürüyor.

Ekipler denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Orman yangınlarının herkesi derinden yaraladığını bildiren Kesimoğlu, "Doğamızın bize emaneti her ağaç, bizim için bir insan kadar kıymetlidir. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin mobil olarak yerden, drone ile havadan denetim yapmasıyla, olumsuz durumlara karşı hazır bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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