Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U'nun (43) kullandığı 34 NK 3624 plakalı tır, Sergen köyü yakınlarında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü Kadayıfçı ile yanındaki eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı'nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler, Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hayatını kaybedenlerden Çanakçı'nın Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Melek Kadayıfçı'nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog olduğu öğrenildi.
Kadayıfçı çiftinin yaklaşık 6 ay önce evlendiği belirtildi.
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