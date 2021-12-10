Kırklareli'nde otomobilde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin gizli bölümünde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden dışarıya poşet atıldığını fark eden ekipler, takibi sürdürdü.

Polis aracına çarparak kaçan otomobil kovalamaca sonucu Deveçatağı köyü yakınlarında durduruldu.

Otomobildeki aramada, gizli bölüme mıknatısla yapıştırılan kutu içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin araçtan poşet attığı bölgede narkotik köpeği "Toros" ile yaptığı aramada 35,8 gram metamfetamin buldu.

Olayla ilgili şüpheliler B.S. ve H.Ü. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz