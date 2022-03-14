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Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

14.03.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 39 DD 259 plakalı otomobil, Dere Mahallesi Set Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil önce yol kenarındaki bir ağaca çarptı ardından da şarampole devrildi.

Kazada, sürücü F.Ç. ile otomobilde bulunan T.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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