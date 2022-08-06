Kırklareli'nde pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde şeker pancarı tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşayeri köyünde pancar ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.Y'nin tarlasında yaptıkları incelemede 2 bin 625 kök Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Kenevirler, olay yerinde yakılarak imha edildi.

Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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