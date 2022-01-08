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Kırklareli'nde polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı

08.01.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kent sakinleri polis ekiplerine teşekkür ederken bir kişinin "Birinci olmuşuz işte be ağabey, daha ne istiyoruz" ifadesi dikkati çekti

KIRKLARELİ (AA) - Her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde, polis ekipleri maskesiz vatandaşları uyararak maske dağıttı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 18-24 Aralık haftasında her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il 468,85 ile Kırklareli oldu.

Buna rağmen kentte maske ve mesafe kuralına uymayanların olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, kentin en işlek caddelerinden İstasyon ile Cumhuriyet caddelerinde maskesi olmayan, maskelerini koluna ya da çene altına takan vatandaşları kurallara uymaları için uyardı.

Bazı vatandaşlar ekiplerin uyarıları karşısında özür dileyerek maskelerini taktı ve teşekkür etti, bazıları takmamaya devam etti.

Polis ekiplerinin uyardığı bir kişinin "Birinci olmuşuz işte be ağabey, daha ne istiyoruz" demesi dikkati çekti. Ekipler bu kişiyi durdurarak maskesini takmasını sağladı.

Bir kişi de basın mensuplarına, "Tam olarak maske takılmadığı için mi çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Maske takmayanlar, "Neden maske takmıyorsunuz" sorularını yanıtsız bıraktı.

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Sağlık Bakanlığı

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