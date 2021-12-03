Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tüfekle havaya rastgele ateş ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli C.K'yi Yayla Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Şüphelinin evinden yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, boş ve dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz