Kırklareli'nde Roman kadınlar afetzedeler için giysi dikiyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler için Kırklarelililer, yaraların bir parça sarılabilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Kentte, Kırklareli Valiliği öncülüğünde AFAD koordinasyonuyla gerçekleştirilen yardım kampanyasına 7'den 70'e herkes destek vermeye çalışıyor.

Kampanyanın ilk gününden itibaren kimi kendi kıyafetlerini, gıda ürünlerini depremzedelere gönderdi, kimi çocuklar ise kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını bağışladı.

SODAM'da da dikiş ile el sanatları kurslarında eğitim gören Roman kadınlardan oluşan 85 kursiyer, afetzede kadın ve çocuklar için mont, tişört, yelek ve battaniye dikiyor. Bazı kadınlar ise el maharetleriyle şal, şapka ve bebekler için kazaklar örüyor.

-"Canla başla çalışıyorlar"

SODAM Koordinatörü Nesrin Dokuyucu, AA muhabirine, yaşanan depremin herkeste derin yaralar açtığını söyledi.

Depremzedelere kıyafet yardımında bulunabilmek için Roman kadınların var güçleriyle yoğun mesai harcadığını ifade eden Dokuyucu, afetin yaşandığı ilk günden itibaren kadınların ürettiği 260 parça ürünü deprem bölgelerine ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Kadınların ilk etapta battaniye ve polar tişörtler diktiğini aktaran Dokuyucu, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kursiyerlerin gönüllü olmalarına rağmen işyerinde çalışırcasına ara vermeden mesai yaptığını dile getiren Dokuyucu, şöyle devam etti:

"Kursiyerlerimiz bu durumdan çok etkilendi ve 'Hocam ne olur ben de bir şeyler dikeyim', mahalleden, 'Hocam kursiyerin değilim ama lütfen izin ver dikiş atölyende pantolon, eşofman dikeyim, çocuklar için şal şapka öreyim.' gibi teklifler alıyoruz. Kursiyerlerimiz ile birlikte diktiğimiz ürünleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfıyla deprem bölgesine gönderiyoruz. Yine ihtiyaca göre mont ve yelek dikimi gerçekleştiriyoruz."

"HUZURSUZ OLDUK ONLARI ÖYLE GÖRÜNCE, ÇOK ÜZÜLDÜK"

Kursiyerlerden Özge Karga da depremzedelere katkı sunabildikleri için gurur duyduklarını söyledi.

Tüm kursiyerlerin canla başla çalıştığını ifade eden Karga, "Onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elimizden geleni yapmak istiyoruz. Onların duygularına en azından bu kadarıyla ortak olmak istiyoruz. Çocuklar, aileler olsun bir evleri kalmadı, yaşayacak yerleri kalmadı. Çok mağdur durumda kaldılar onlara biraz da olsa yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Semiha Halaç ise diğer kursiyerler arkadaşlarıyla afetzedelere soğuktan korunabilmeleri için yünlerden şal ve şapka ördüklerini bildirdi.

Afetzedeler için çalıştıklarını anlatan Halaç, "Bu bize çok iyi hissettiriyor. Bizim de psikolojimiz bozuldu, biz çok huzursuz olduk onları öyle görünce, çok üzüldük." dedi.

