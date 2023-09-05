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Kırklareli'nde sağlık çalışanı kendisini tehdit eden hasta ile "EKG cihazı bağışı" şartıyla uzlaştı

05.09.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde bir sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta ile "elektrokardiyografi (EKG) cihazı bağışı" şartıyla uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, sağlık çalışanı B.Ç, tedavi amacıyla aile sağlığı merkezine müracaat eden S.B'ye tıbbi müdahalede bulunduğu sırada tartışma çıktı.

Şüpheli S.B'nin tehdit ettiği sağlık çalışanı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Sağlık çalışanı B.Ç, uzlaştırmacıya çalıştığı merkeze şüphelinin "EKG cihazı bağışı" yapması halinde uzlaşacağını iletti.

Teklifi kabul eden şüpheli, uzlaştırma kararı kapsamında EKG cihazı bağışında bulundu.

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