Kırklareli'nde sahte banknot ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir şüphelinin evinde sahte para, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde bir şüphelinin piyasaya uyuşturucu ve sahte para sürdüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelinin evinde yaptığı aramada 100 liralık sahte 50 banknot, 12,21 gram kubar esrar, 13,89 gram metamfetamin, hassas terazi, 3 yeşil reçeteye tabi hap ile silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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