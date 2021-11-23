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Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

23.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.

Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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