Kırklareli'nde su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sevgi Mahallesi'nde boş arazideki kuyuya bir köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri, hayvanı kurtarmak için merdiven kullandı.

Merdivenle kuyuya inen ekipler köpeği dışarı çıkardı.



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