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Kırklareli'nde tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 25.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

Çiftçi Mehmet Bantullu: - "Herkes önlemini alacak, işini yapacak. Üretim olmazsa ne yiyeceğiz, ne içeceğiz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım işçileri, Ramazan Bayramı'nda da tarlada çalışıyor.

Asilbeyli köyünde tarım işçileri, günün ilk ışıklarıyla tarlalardaki mesailerine başlıyor.

İşçilerden bazıları çapa yaparken bazıları da ayçiçeği tarlalarını otlardan arındırmak için mücadele ediyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesini fırsat bilen işçiler, sosyal mesafe kuralına da uyarak bayramı tarlada çalışarak geçiriyor.

Çiftçi Mehmet Bantullu, AA muhabirine, çiftçinin hasat zamanında cebine para girdiği zaman bayram yaptığını söyledi.

Çiftçinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasının çok yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Bantullu, "Herkes önlemini alacak, işini yapacak. Üretim olmazsa her şey biter. Üretim olmazsa ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Her şeyi dışarıdan beklememek, dışarıdan almamak lazım. Kendi kendimize yetersek ne mutlu bize." dedi.

Ayçiçeği tarlasında traktörüyle çalışan Hüseyin Ak ise bu zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşılacağını kaydetti.

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