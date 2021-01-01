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Kırklareli’nde turizm atağı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 01.01.2021 15:10 | Son Güncelleme

Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı Projesi toplantısı Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında geçekleşti.Açık Hava Müzesi, Mesire Alanları, Macera Parkları, Çocuk Parkları, Kamp Alanları, Yöresel Ürün Satış Alanları ve benzeri birçok etkinlik alanlarının oluşturulacağı Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı projesi, Vali Osman Bilgin başkanlığında, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 21.

Kırklareli’nde turizm atağı

Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı Projesi toplantısı Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında geçekleşti.
Açık Hava Müzesi, Mesire Alanları, Macera Parkları, Çocuk Parkları, Kamp Alanları, Yöresel Ürün Satış Alanları ve benzeri birçok etkinlik alanlarının oluşturulacağı Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı projesi, Vali Osman Bilgin başkanlığında, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 21. Dönem DSP Milletvekili Bahri Sipahi, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, AK Parti İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.
Kavaklı korusunun turizme kazandırılması için yürütülen Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı Projesi sayesinde korunun cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Vali Bilgin, "Kavaklı korusunu turizme kazandıracağız. Bu yöndeki çalışmalarımıza ağırlık verdik. En kısa sürede proje çalışmalarını tamamlayarak alandaki çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

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