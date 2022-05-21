YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

Kırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

21.05.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara yöresel yiyecekler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Kırklareli Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, İstasyon Caddesi'nde başladı.

Vali Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile kurum müdürleri, stantları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Göçmenlerin Kırklareli mutfağına taşıdığı, geçmişte "pirjona", bugünse "kaçamak" olarak bilinen yemek, etkinliğe katılanların ilgisini çekti.

Üreten Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından yapılan kaçamak, tatlı olarak yemek isteyenlere pekmez, tuzlu yemek isteyenlere ise lor peynirle ikram edildi.

Vali Ekici, AA muhabirine, "Trakya'nın incisi" Kırklareli'nin yöresel ürünleriyle ilgi gördüğünü belirterek, yöresel yiyeceklerin kadınlar tarafından binbir emeklerle üretildiğini söyledi.

Her yöresel yemeğin ayrı lezzeti olduğuna işaret eden Ekici, "Türk mutfağı programları çerçevesinde Trakya'nın incisi Kırklarelili hanımlarımızın ürettiği yöresel ürünleri hep birlikte tattık. Gerçekten bu yöreye özgü, hanımlarımızın el emeği, göz nuru ve ellerinin değdiği yöresel ürünlerin her birinin çok güzel olduğunu ve bunları tüm Türkiye'nin hatta tüm dünyanın tatması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Kooperatif başkanı Necla Kavaz da Balkan ve Türk mutfağı yemeklerini tanıttıklarını kaydetti.

Kaçamağın en çok ilgi gören lezzetlerden biri olduğunu aktaran Kavaz, yemeğin yapılışı hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyorTrakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
Borsa İstanbul'da gong Yayla Agro Gıda için çaldıBorsa İstanbul'da gong Yayla Agro Gıda için çaldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret etti

Kırklareli Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:36
Yatsı
22:20
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.