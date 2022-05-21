Kırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara yöresel yiyecekler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Kırklareli Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, İstasyon Caddesi'nde başladı.

Vali Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile kurum müdürleri, stantları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Göçmenlerin Kırklareli mutfağına taşıdığı, geçmişte "pirjona", bugünse "kaçamak" olarak bilinen yemek, etkinliğe katılanların ilgisini çekti.

Üreten Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından yapılan kaçamak, tatlı olarak yemek isteyenlere pekmez, tuzlu yemek isteyenlere ise lor peynirle ikram edildi.

Vali Ekici, AA muhabirine, "Trakya'nın incisi" Kırklareli'nin yöresel ürünleriyle ilgi gördüğünü belirterek, yöresel yiyeceklerin kadınlar tarafından binbir emeklerle üretildiğini söyledi.

Her yöresel yemeğin ayrı lezzeti olduğuna işaret eden Ekici, "Türk mutfağı programları çerçevesinde Trakya'nın incisi Kırklarelili hanımlarımızın ürettiği yöresel ürünleri hep birlikte tattık. Gerçekten bu yöreye özgü, hanımlarımızın el emeği, göz nuru ve ellerinin değdiği yöresel ürünlerin her birinin çok güzel olduğunu ve bunları tüm Türkiye'nin hatta tüm dünyanın tatması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Kooperatif başkanı Necla Kavaz da Balkan ve Türk mutfağı yemeklerini tanıttıklarını kaydetti.

Kaçamağın en çok ilgi gören lezzetlerden biri olduğunu aktaran Kavaz, yemeğin yapılışı hakkında bilgi verdi.

