Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren gencin dedesi de gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak öldüren gence yardım ettiği ileri sürülen dedesi de gözaltına alındı.

Özerler Mahallesi'ndeki bir kahvehanede tartıştığı üvey babası O.F'yi bıçaklayarak öldüren F.P'nin kaçmasına yardım ettiği önü sürülen dedesi A.M. de Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında yakalandı.

Gözaltına alınan dede, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede F.P. (16) ile üvey babası Okay F. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.P, Okay F'yi bıçakla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okay F, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli gözaltına alınmıştı.

