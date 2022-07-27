YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren gencin dedesi de gözaltına alındı

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren gencin dedesi de gözaltına alındı

27.07.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren gencin dedesi de gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak öldüren gence yardım ettiği ileri sürülen dedesi de gözaltına alındı.

Özerler Mahallesi'ndeki bir kahvehanede tartıştığı üvey babası O.F'yi bıçaklayarak öldüren F.P'nin kaçmasına yardım ettiği önü sürülen dedesi A.M. de Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında yakalandı.

Gözaltına alınan dede, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede F.P. (16) ile üvey babası Okay F. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.P, Okay F'yi bıçakla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okay F, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine "hatırlatma dozu" uygulandıKırklareli'nde huzurevi sakinlerine "hatırlatma dozu" uygulandı
Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecekKarabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecek
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandıZonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Kırklareli Lüleburgaz dede

Kırklareli Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:53
Öğle
13:23
İkindi
17:20
Akşam
20:42
Yatsı
22:24
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Ev yapımı temizleyicinin etkisine inanamayacaksınız!

Ev yapımı temizleyicinin etkisine inanamayacaksınız!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.