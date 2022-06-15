Kırklareli'nde yatağa bağımlı down sendromlu hastanın taşınması için ambulans seferber edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yatağa bağımlı down sendromlu 28 yaşındaki Ferhat Gür, Samsun'a taşınan ailesinin yanına ambulansla nakledildi.

Gür'ün ailesi Ferhat Gür'ün Samsun'a götürülmesi için İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten yardım istedi.

Bunun üzerine Cerit de Gür'ün tam teşekküllü bir ambulans ile ailesinin yanına götürülmesi için talimat verdi.

Ambulansla evinden alınan Gür, Samsun'a götürüldü.

Gür'ün ailesinin yanına gönderilmesine ilişkin hazırlanan video İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Videoda konuşmasına yer verilen Gür'ün ağabeyi Kerim Gür, kendilerine yardım eli uzatan sağlık camiasına teşekkür ederek, "Allah'ım devletimize zeval vermesin." dedi.

