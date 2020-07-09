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Kırklareli'nde yıldırım isabet eden işçi yaralandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yıldırım isabet eden işçi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde elektrik arızasını gidermeye çalışırken yıldırım isabet eden işçi ağır yaralandı.

TREDAŞ Demirköy İşletme Şefliğinde çalışan Adem Urtekin'e (35), sağanak nedeniyle Sivriler köyü yolunda meydana gelen arızayı gidermek için çalışma yaptığı sırada yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan Urtekin, diğer işçilerin haber vermesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Urtekin'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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