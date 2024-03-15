Kırklareli'ndeki Armağan Barajı'ndan fazla suyun dere yatağına tahliye edileceği uyarısı

DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Armağan Barajı'nın mevsim yağışlarına bağlı olarak su seviyesinin arttığı belirtildi.

Barajın emniyetinin sağlanması amacıyla dip savak vanalarından suyun fazlasının dere yatağına tahliye edileceği bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurularak can ve mal kaybına uğranılmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzluk halinde 112 Acil Çağrı Merkezi numarasına ve aynı zamanda doğrudan AFAD'a ivedilikle ulaşmaları önemle rica olunur." denildi.

