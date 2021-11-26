Kırklareli'ndeki trafik kazasında yaşamını yitiren askerin cenazesi Balıkesir'de defnedildi

BALIKESİR (AA) - Kırklareli'nde askeri araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşamını yitiren 24 yaşındaki ulaştırma er Rıfat Arslan'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Aslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tarihi Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi.

Törene, askerin babası Mehmet Arslan, kardeşleri, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar katıldı.

Cenaze, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Altıeylül ilçesi Atköy Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Kırklareli'nin Karıncak köyü yakınlarında, Rıfat Arslan idaresindeki askeri otomobil ile T.K. yönetimindeki 34 BCJ 311 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada Arslan hayatını kaybetmiş, uzman çavuş Y.K. ile diğer sürücü T.K. yaralanmıştı.



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