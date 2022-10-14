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Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi

14.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi

Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Uyuşturucunun Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltı sayısının 46'ya yükseldiğini söyledi.

Vali Ekici, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan narkotik eğitim tırını ziyaret etti.

Ekici, burada gazetecilere, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 51 adrese operasyon düzenlendiğini hatırlattı.

Operasyon kapsamında 2 zanlının daha yakalandığını ifade eden Ekici, 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çocukları ve gençleri zehirleyen aile yapısına zarar verenlere asla fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Ekici, "Operasyonun adından anlaşıldığı gibi onların kökünü kurutacağız. Uyuşturucu tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

Operasyon kapsamında dün 44 kişi gözaltına alınmış, 771,99 gram esrar, 43,45 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, tabanca, 40 tabanca mermisi, av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, hassas terazi, 3 alüminyum folyo, eldiven, 96 sahte 50 liralık banknot ele geçirilmişti.

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uyuşturucu operasyon

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