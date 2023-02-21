Kırklareli'nden deprem bölgesine 312 tır yardım malzemesi, 9 bin 239 çadır ve konteyner gönderildi

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampanya kapsamında devlet ve millet seferberliği oluşturulduğu bildirildi.

6 Şubat'tan itibaren içerisinde kuru gıda, temizlik, kıyafet, elektrikli ısıtıcı gibi birçok yardım malzemesinin bulunduğu 312 tır deprem bölgelerine gönderildi.

AFAD, UMKE, sağlık ve belediye personeli başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve gönüllülerden oluşan 1456 personel deprem bölgesinde enkazda arama kurtarma, çadır kurulumu, yemek dağıtımı gibi hizmetlerde bulunurken, 192 arama kurtarma aracı, ambulans, itfaiye, kepçe, ekskavatör, kamyon, pikap deprem bölgelerinde hizmet veriyor.

Ayrıca afetzedelerin barınma, beslenme, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 9 bin 239 çadır ile konteyner afet bölgelerinde konuşlandırılırken, afetzedeler için 2 ton odun da bölgeye ulaştırılıp AFAD koordinasyonu ile dağıtımı yapıldı.

