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Kırklareli'nden İstanbul'a ulaşımın sağlandığı yollarda bekleme noktaları oluşturuldu

25.01.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Bilgin: - "Yolda kalan misafirlerimize ekiplerimiz tarafından acil müdahale aracında hazırlanan sıcak içecek, yiyecek ikramı ile soğuk havadan etkilenmemeleri için battaniye dağıtımları gerçekleştiriliyor"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Kırklareli'nden İstanbul'a ulaşımın sağlandığı yollarda bekleme noktaları oluşturulduğunu bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle tüm kurumların eşgüdüm içerisinde 7 gün 24 esasına göre çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kar lastiği denetimlerinin sürdüğünü ifade eden Bilgin, İstanbul'a ulaşımın sağlandığı tüm noktalarda bekleme noktaları oluşturulduğunu kaydetti.

AFAD, emniyet, jandarma, sağlık, Kızılay, UMKE ve tüm yol kurtarma ekiplerinin teyakkuz halinde görevlerini yerine getirdiklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Yolda kalan misafirlerimize, ekiplerimiz tarafından acil müdahale aracında hazırlanan sıcak içecek, yiyecek ikramı ile soğuk havadan etkilenmemeleri için battaniye dağıtımları gerçekleştiriliyor. Yola devam edemeyen ve barınma ihtiyacı talebinde bulunan ailelerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı KYK'da misafir ediliyor. Sokaktaki can dostlarımız için de beslenme ve tedavi başta olmak üzere tüm önlemler alındı. Acil müdahale ihtiyacı olan sokak hayvanları için HAYDİ uygulaması ve 112 Acil Çağrı numarası üzerinden bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Devletimizin tüm imkanları vatandaşımızın hizmetinde."

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