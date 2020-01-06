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  4. Kırklareli'nin iki ilçesinde eğitime kar engeli

Kırklareli'nin iki ilçesinde eğitime kar engeli

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 06.01.2020 23:37 | Son Güncelleme

Demirköy ilçesinde tüm okullarda, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullarda, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de yarın izinli sayılacağı belirtildi.

Buna göre yarın Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullar tatil edildi.

Öte yandan, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Demirköy ilçesinde tipi şeklinde yağan kar ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçenin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Kar nedeniyle Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı.

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Merkez
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Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Nilay Eczanesi
Babaeski
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Merkez Eczanesi
Pinarhisar
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