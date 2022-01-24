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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

24.01.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı zorlaştırıyor.

Karadeniz'den gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olduğu kentin yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı, özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkisini gösteriyor.

İki ilçe kısa sürede beyaza bürünürken, zaman zaman tipi şeklinde etkili olan yağış nedeniyle Kofçaz'da bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde ise balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.

Kar yağışının keyfini çıkaranlar ise kar topu oynayarak eğlendi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

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