SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu

Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu

11.07.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de bu yıl 660'ncısı düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki ağalık ihalesini, 1 milyon 22 bin lira veren iş insanı Seyfettin Selim kazandı. Selim, 13'üncü kez Kırkpınar Ağası oldu.

Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu

660'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmasının ardından Sarayiçi Er Meydanı'nda ağalık ihalesi duyurusu yapıldı. Ağalık ihalesine, daha önce 12 kez Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim, tek başına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selim'in bir söz verdiğini ve o sözü yerine getireceğini söyledi.

Başkan Gürkan'ın 661 bin liradan başlattığı ihaleye tek başına katılan Seyfettin Selim, 1 milyon 22 bin lira vererek, 661'nci Kırkpınar ağalığını aldı. Selim, Kırkpınar'ı çok sevdiğini belirterek, adının sadece Kırkpınar Ağası olarak geçmesini istemediğini söylerken, Edirne'de Kreş ve Gündüz Bakımevi yaptırdığını belirtti. Selim, "Adımız yaptığımız yatırımlarla geçsin, okullarla, hastanelerle, yardımlarla geçsin" dedi.

13'üncü kez ağa olan Selim, ağalık ihalesinin sembolü koçu da emniyet teşkilatına bağışladı.

HEYKELLERİ DİKİLDİ

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "Ebedi altın kemer" sahibi başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi.

Kırkpınar'da 1982, 1983, 1984 yıllarında başpehlivan olan Hüseyin Çokal ile 1976, 1977, 1978 yıllarında başpehlivan olan Aydın Demir'in Sarayiçi Er Meydanı girişindeki pehlivanlar yoluna dikilen heykelleri törenle açıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın gelenek, görenek ve örfüyle önemli bir değer olduğunu söyledi.

Üç kez üst üste başpehlivanlığı kazanan sporcuların ebedi altın kemerin sahibi olduğunu anımsatan Gürkan, "Cumhuriyet tarihine baktığımızda bu şerefe nail olan 5 ismimiz var. Bunlardan Adalı Halil ve Ahmet Taşçı'nın geçmiş yıllarda buraya heykelleri dikilmişti. Bugün Hüseyin Çokal ve Aydın Demir'in altın kemerli heykellerini onlara yakışan yere dikiyoruz." diye konuştu.

Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de 1966, 1967, 1968 yıllarında başpehlivan olma başarısı gösteren Mustafa Bük'ün heykelinin dikileceğini ifade etti. Törene, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, eski başpehlivanlar Hüseyin Çokal ve Aydın Demir katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan yeni forvet sürpriziBeşiktaş'tan yeni forvet sürprizi
Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdiHastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdi
G.Saraylı ve F.Bahçeli sporcu, yan yana dünya şampiyonu oldu!G.Saraylı ve F.Bahçeli sporcu, yan yana dünya şampiyonu oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Beşiktaş milli futbolcuyu renklerine bağladı

Beşiktaş milli futbolcuyu renklerine bağladı

EURO 2020'nin şampiyonu belli oluyor

EURO 2020'nin şampiyonu belli oluyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.