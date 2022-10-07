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Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek nişanlandı

07.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek nişanlandı

Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek nişanlandı
  1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, evlilik öncesi ilk adımı attı.

Cengizhan Şimşek, Nur Damla Belen ile dün akşam aile arasında düzenlenen kız isteme merasiminin ardından düzenlenen törenle nişanlandı.

Genç çiftlerin nişan yüzükleri, Cengizhan Şimşek'in ustası başpehlivan Mustafa Kemal Karaboğa tarafından takıldı.

Nişanda Şimşek ve Belen aileleri ile yakın dostları hazır bulundu.

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