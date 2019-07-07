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Kırkpınar’da finalin adı: Ali Gürbüz - Orhan Okulu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu. Er meydanında finalin adı Ali Gürbüz-Orhan Okulu oldu. Altın kemer yolunda Kırkpınar’ın iki iddialı ismi Antalyalı başpehlivanlar Orhan Okulu ve Ali Gürbüz, Er Meydanı’nda kozlarını paylaşacak.

Kırkpınar’da finalin adı: Ali Gürbüz - Orhan Okulu

Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinde yarı final müsabakaları tamamlandı.
2011-12 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz, yarı final mücadelesinde başpehlivan Hamza Köseoğlu’nu yenerek, altın kemer yolunda adını finale yazdırdı. 2015 ve 2018 yılları Kırkpınar birincisi, son şampiyon Orhan Okulu da 2009 ve 2010 yılları Kırkpınar birincisi Mehmet Yeşil Yeşil’i mağlup ederek, finale kalan ikinci isim oldu.

Edirne Belediyesi’nin 657’incisi gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanların altın kemer yolculuğunda son dönemece girildi. 53 başpehlivan arasından sıyrılarak, adını finale yazdıran başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Orhan Okulu, altın kemer için dualı çayır Er meydanına çıkacak.

ORHAN OKULU'NUN FİNAL YOLCULUĞU

2015 ve 2018 yılında altın kemere uzanan son şampiyon Orhan Okulu, 658’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Cenk İldem’i, ikinci turu kura ve kurallar gereği güreşmeden geçerek, üçüncü turda Süleyman Aykırı’yı, çeyrek finalde Mustafa Batu’yu, yarı finalde de Mehmet Yeşil Yeşil’i yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2018 yılında altın kemeri Şaban Yılmaz ile yaptığı final güreşinde kazanmıştı.

ALİ GÜRBÜZ'ÜN FİNAL YOLCULUĞU

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmeni’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final

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