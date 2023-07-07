SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2023 CANLI İZLE: 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Birinciye 1 milyon TL!

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2023 CANLI İZLE: 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Birinciye 1 milyon TL!

07.07.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar Yağlı Güreşleri her sene olduğu gibi bu sene de Edirne’de gerçekleştiriliyor. Edirne Belediyesi, yarışmanın programını ve verilecek ödülleri günler öncesinden yaptığı açıklama ile duyurmuştu. 2 bin 141 pehlivanın kayıt yaptırdığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başpehlivan 1 milyon TL'nin sahibi olacak. Peki, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu sene 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Yapılan açıklamaya göre başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili merak edilenler...

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

7 Temmuz'da başlayan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor'da canlı yayınla ekrana gelecek.

Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat:09.00 itibarıyla başladı. . 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.

BAŞPEHLİVAN ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ TL?

  1. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı 1 milyon TL alacak.

Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek.

Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Wimbledon'da 2. tura çıkanlar belli oldu!Wimbledon'da 2. tura çıkanlar belli oldu!
Cristiano Ronaldo'nun transferi dünya futbolunda domino etkisi yarattı!Cristiano Ronaldo'nun transferi dünya futbolunda domino etkisi yarattı!
Nihat Kahveci'den tatilde Arda Güler mesaisi! Herkes o anları konuşuyorNihat Kahveci'den tatilde Arda Güler mesaisi! Herkes o anları konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman ın devam edecek yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.