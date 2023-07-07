KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2023 CANLI İZLE: 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Birinciye 1 milyon TL!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu sene 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Yapılan açıklamaya göre başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili merak edilenler...

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

7 Temmuz'da başlayan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor'da canlı yayınla ekrana gelecek.

Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat:09.00 itibarıyla başladı. . 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.

BAŞPEHLİVAN ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ TL?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı 1 milyon TL alacak.

Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek.

Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak

