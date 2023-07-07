KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2023 CANLI İZLE: 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Birinciye 1 milyon TL!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu sene 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Yapılan açıklamaya göre başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili merak edilenler...
7 Temmuz'da başlayan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor'da canlı yayınla ekrana gelecek.
Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat:09.00 itibarıyla başladı. . 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.
Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek.
Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak