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Kırkpınar Yağlı Güreşleri için karar haziranda verilecek

ANKARA HABERLERİ  | 05.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için karar haziranda verilecek

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumunun gelecek ay yapılacak toplantıda belli olacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hemen hemen bütün spor organizasyonları iptal edildi veya ertelendi.

TGF Başkanı Musa Aydın, bu yılki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Aydın, "Tüm dünya koronavirüs salgını nedeniyle çok önemli bir süreçten geçiyor. Yağlı güreş bizim kültürümüz. Özellikle Kırkpınar 659 yıllık bir geçmişe sahip. Biz bu organizasyonun yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak Bilim Kurulu'muz ve Sağlık Bakanlığı'mızın değerlendirmeleriyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın alacağı kararlar çok önemli. Kırkpınar konusunda 6 Haziran tarihinde yapacağımız toplantıda net bir sonuç ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Aydın, Sağlık Bakanlığının sistemli ve özverili çalışmalarıyla koronavirüsle mücadelenin dünyaya örnek bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyoruz. Her gün çok güzel sonuçlar geliyor. Ama bu sonuçlar bizi asla rehavete sokmamalı. Henüz bu sıkıntıdan tam olarak kurtulmuş değiliz. Yetkililerin tüm uyarılarını dikkate alarak mümkün olduğunca evde kalmalı ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız. Unutmamak lazım ki bu süreçten ancak birlikte olursak kurtulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

65 yaş ve üzeri eski güreşçilere yönelik ziyaretlerin devam ettiğine değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Evde kal ama hareketsiz kalma, sloganı çerçevesinde 65 yaş ve üzeri güreşçiler için spor malzemesi ve kondisyoner eşliğinde video hazırlayarak adreslerine gönderiyoruz. Yüzlerce büyüğümüzün evde kaldıkları süre içerisinde spor yapmalarını sağlıyoruz. Tüm ülkemizde 65 yaş ve üzeri güreşçilerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Yasak sona erene kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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koronavirüs Musa Aydın Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

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