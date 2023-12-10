KİRLİ SEPETİ 11. BÖLÜM İZLE! Kirli Sepeti saat kaçta, hangi günler, hangi kanalda yayınlanıyor? Son bölüm özeti

Kirli Sepeti canlı izle ekranı araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de 11. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Merakla takip edilen Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti canlı izle ekranı ve yayın bilgileri...
Kirli Sepeti dizisi her hafta pazar günleri ekrana geliyor. İlgiyle izlenen dizi pazar günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Kirli Sepeti bu akşam 11. bölüm ile ekrana gelecek.
Çocuklarının boynu hiç bükülmesin diye hep kendi boynunu büken Songül artık Yılmaz da olsa Canan da olsa boynunu bükmemeye, dik durmaya ant içer. Ancak en mutlu gününde yine hayatına büyük bir gölge düşecektir
Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Şahane Hayatım
03:00 Hudutsuz Sevda
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış