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Kirli Sepeti hangi gün, hangi kanalda? Kirli Sepeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk bölüm özeti

29.09.2023 19:50 | Son Güncelleme:
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Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları ile yayın günü merak edildi. Kanallar yeni dizilerini bir bir tv yayın akışı listelerine eklemeye devam ediyorlar. Yeni dizi Kirli Sepeti geçen hafta ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Kirli Sepeti'nin oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan ve Melisa Döngel gibi isimler bulunuyor. Peki, Kirli Sepeti hangi gün, hangi kanalda? Kirli Sepeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk bölüm özeti

Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam ilk bölüm tekrarıyla ekranlarda olacak.Merakla takip edilen Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Fox TV'nin yeni dizisi Kirli Sepeti konusu, oyuncuları ve yayın günü detayları...

KİRLİ SEPETİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Fox TV'nin yeni dizisi Kirli Sepeti bu akşam tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Pazar günleri yeni bölümüyle ekrana gelen Kirli Sepeti, bu akşam yeniden izleyiciyle buluşacak. Sevilen dizi saat 20.00'de başlayacak.

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KİRLİ SEPETİ İLK BÖLÜM!

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

Krizantem Evleri’nde bakıcı olarak çalışan Meryem’in ölümü, site sakinlerinin yalnızca yarısına gölge düşürür. Ev sahipleri hayatlarına olduğu gibi devam ederken çalıştığı evde yılların emektarı olan Songül, hem kendini hem de arkadaşını kaybeden genç kızı İlkgül’ü ayakta tutmaya gayret eder.

Çalıştığı evde beklemediği bir ana tanık olan Medine hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalırken, arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye ise onun başına çok daha büyük dert açar.

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KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kirli Sepeti dizisi oyuncu kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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