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Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceren Moray hangi dizilerde oynadı? Kavak Yelleri'nden Kirli Sepeti'ne!

24.09.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceren Moray Kirli Sepeti dizisindeki Hayriye rolüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Star TV'de yayınlanan Avlu dizisindeki Azra rolüyle çıkış yakalayan Moray, bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan Kirli Sepeti ile ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncunun Kirli Sepeti dizisindeki performansı merak edildi. Peki, Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceren Moray hangi dizilerde oynadı? Kavak Yelleri'nden Kirli Sepeti'ne!

Ceren Moray ile ilgili aramalar Kirli Sepeti dizisinin Fox TV yayın akışı listesinde yer alması ve dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Ceren Moray, Ayça Bingöl ile birlikte başrol oynayacağı Kirli Sepeti dizisinde Hayriye karakterine hayat verecek. Yer aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla beğeni toplayan Ceren Moray'ın kim olduğu, hayatı ve oynadığı diziler merak edildi. İşte Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray ile ilgili merak edilenler...

CEREN MORAY KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu olan Ceren Moray, 5 Haziran 1985, İstanbul doğumludur. Ünlü oyuncu Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. Üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

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Yüksek lisans yaptığı dönemde babası kalp krizi geçirdi ve bu durum, Moray'ın hayatında radikal değişikliklere sebep oldu. Bu zamanlarda Moray'a dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı.

CEREN MORAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2004 yılında yayımlanan Dayı adlı dizide "Simge" karakterini, 2005 yılında yayımlanan Nefes Nefese adlı dizide ise "Ezgi" karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında yayımlanan Doktorlar adlı dizide Senem karakterini, 2007-2011 yılları arasında yayımlanan Kavak Yelleri adlı dizide "Su" karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide "Zehra" karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise "Efsun" karakterini canlandırdı.

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2014 yılında yayımlanan Bi Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde "Berrak" karakterini, 2015 yılında yayımlanan Yok Artık! adlı sinema filminde ise "Ebru" karakterini canlandırdı. 2016 yılında yayımlanan Olaylar Olaylar adlı sinema filminde "Merve" karakterini, yine aynı yıl yayımlanan El Değmemiş Aşk adlı sinema filminde ise "Feryal" karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Arada adlı sinema filminde "Ezgi" karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide "Azra" karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanan Öğretmen adlı dizide "Zeynep" karakterine hayat verdi.


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