Kırmızı altın olarak biliniyor! Adeta C vitamini bombası

Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni sezon başladı. Tarlada çalışan işçilerin elleriyle toplayıp, Savrun Çayı'na kurulan havuzlarda yıkanıp paketlenen turplar daha sonra ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Yüksek miktarda içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle koronavirüs salgınında önemli bir yeri olduğu belirtilen turpta, havaların sıcak gitmesi, yağışın az olması nedeniyle verim düşüklüğü yaşansa da kalitenin yüksek olduğu kaydedildi.

İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanan ve ilçe ekonomisine büyük katkısı olan turpta, üretici Soner Topalhan, taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinden dolayı bu yıl tüketimin fazla olduğunu belirten Topalhan, "Kasım ayında başlayıp, Nisan ayına kadar sürecek olan turp sezonu başladı. Bu yıl havaların sıcak gitmesi ve yağışın az olması nedeniyle verim düşük ancak lezzet ve tüketim açısından iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.