YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı

15.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hudut birlikleri, kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristi yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristi yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S'nin DEAŞ üyesi olduğu, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:03
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

2000 Eczanesi
Cankaya
Berk Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
Günal Eczanesi
Cankaya
Kırmızı Eczanesi
Cankaya
Öz Çınar Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Kızılcahamam yağan karla beyaza büründü

Kızılcahamam yağan karla beyaza büründü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle görüştü

Başkent’te parklar, depolanacak yağmur suları ile sulanacak

Başkent’te parklar, depolanacak yağmur suları ile sulanacak

Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.