Kırmızı ete göre 7 kat daha fazla protein içeriyor! Dobelan lezzetinin yanı sıra şifa dağıtıyor

Tohumu olmayan, kendiliğinden yetişen dobelan mantarının bulunması ve toplanması oldukça zor. Mantar bol yağışın olduğu ve yıldırımın düştüğü yerlerde toprağı yararak çıkar. Oldukça çamurludur ve bu süreçte toplaması zahmetlidir.

Ete göre 7 kat daha fazla protein içermektedir. Kebap gibi çeşitli yemeklere katılır ve lezzeti de son derece yerindedir.

Dobelan mantarının cinsel gücü artırıcı etkisi vardır. Halk arasında afrodizyak olarak bilinmektedir.

En önemli etkilerinden biri de kansere karşı koruyucu olmasıdır. Bu sebeple halk arasında büyük ilgi görmektedir. Kanserin ‘can düşmanı’ olarak adlandırılır.

Keme mantarı toplandıktan sonra sıcak suyla iyice yıkanmalıdır. Üzerindeki kabuğun soyulmaması gerekir.

Sıcak suda bekletildikten sonra tavada kızartılabilir ya da kıymayla karıştırılarak kebap olarak hazırlanabilir.





