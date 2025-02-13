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Kırmızı kart görmüştü! Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a men cezası

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2025 22:48
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Süper Lig'işn 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz kırmızı kart görerek PFDK'ya sevk edilmişti. Yılmaz'ın cezası belli oldu. İşte detaylar...

Kırmızı kart görmüştü! Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a men cezası

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ev sahibi takımın hocası Burak Yılmaz PFDK'ya sevk edilmişti.

CEZASI BELLİ OLDU

PFDK, Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı. Yapılan açıklamada ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117 bin TL para cezası verdi.

İŞTE PFDK'NİN AÇIKLAMASI:

"KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü BURAK YILMAZ'ın, 09.02.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir"
NE OLMUŞTU?

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor'u konuk ettikleri maçın 38. dakikasında top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Yılmaz, gördüğü kartın ardından hakeme itirazlarda bulunmuştu.

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Burak Yılmaz PFDK son dakika
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