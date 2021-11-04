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"Kırmızı" kategorideki Şanlıurfa'da cami hoparlöründen "aşı olun" çağrısı

04.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kırmızı" kategorideki Şanlıurfa'da cami hoparlöründen "aşı olun" çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, kırsal mahallerdeki vatandaşlar camilerden yapılan anonslarla aşı olmaya davet edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile beraberindeki ekipler, Özmüş, Gülaçan, Dergili, Sütveren, Saylakkaya, Gözeli mahallelerine giderek, aşı konusunda halkı bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gülüm, Şanlıurfa'nın aşılama oranında kırmızı kategoride olan tek il olduğunu hatırlattı.

Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Gülüm, şunları kaydetti:

"Çabalarımız sonucunda birkaç gün içerisinde kırmızı kategoriden turuncu kategoriye çıkmayı planlıyoruz. Bu yüzden yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu hafta da Halfeti ilçemizde İlçe Sağlık Müdürü İlhami Şeker ile aşı oranları düşük olan mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Gördüğünüz gibi tahminimiz üstünde bir ilgi var. Aşı sürecini tamamlamamış vatandaşlarımız aşılarını oluyorlar. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Camiden anons yapılarak aşıya davet edildi. Kırsaldaki vatandaşlarımızın aşılarını tamamlayacağız."

Bazı mahallelere üçüncü kez gittiklerini aktaran Gülüm, herkese ulaşıncaya kadar çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

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