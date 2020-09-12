Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 2. son bölüme Alya rolüyle Melisa Sözen damga vurdu!

‘Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile, öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek. ‘Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde başrol oyuncularına Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ve Melisa Sözen eşlik edecek.

“Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.

