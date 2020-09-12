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Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 2. son bölüme Alya rolüyle Melisa Sözen damga vurdu!

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2020 01:11 | Son Güncelleme

TV8'in yeni sezondaki iddialı dizisi Kırmızı Oda 2. son bölümüyle ekrana geldi. Binnur Kaya'nın bir psikiyatristi canlandırdığı Kırmızı Oda'nın bölümüne, Alya karakteriyle Melisa Sözen konuk oyuncu olarak katıldı. Kırmızı Oda dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Kırmızı Oda konusu nedir? İşte Kırmızı Oda 2. bölümde yaşananlar.

Kırmızı Oda son bölümüyle 11 Eylül Cuma akşamı TV8 ekranlarında yayınlandı. Her hafta farklı konuk oyuncularla seyirci karşısına çıkan Kırmızı Oda'nın son bölümüne Melisa Sözen'in canlandırdığı Ayla karakteri damga vurdu. Kırmızı Oda dizisinin 18 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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KIRMIZI ODA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile, öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek. ‘Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde başrol oyuncularına Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ve Melisa Sözen eşlik edecek.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan

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KIRMIZI ODA GENEL KONUSU NEDİR?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanmıştır.

“Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.

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