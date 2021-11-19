Kırmızı Oda Dara kimdir? Gökhan Özoğuz kaç yaşında ve nereli?

Kafama Göre, Arsız Gönül, Ben Böyleyim şarkılarıyla bilinen Gökhan Özoğuz şimdilerde reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinde Dara karakteri ile boy gösteriyor. Gökhan Özoğuz müzik kariyeri boyunca birçok başarıya imza atmış bir isimdir. İşte merak edilenler...

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

14 Ekim 1976 İstanbul Fenerbahçe doğumlu Gökhan Özoğuz 45 yaşındadır. Gökhan Özoğuz müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü. 15 yaşında gitar çalmakla ilgilenen Gökhan Özoğuz, Athena müzik grubunun solistidir. Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. 2004'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı ile 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Milli Basketbol takımı için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı basketbol takımının sembol şarkısıdır. Gökhan Özoğuz 2006'da ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gitti. Gökhan Özoğuz, 28 Aralık 2012'de Melis Ülken ile dünya evine girdi. 3 Temmuz 2013'te Ayşe Derya adında bir kız çocuğu babasu oldu.

