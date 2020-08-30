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Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Kırmızı Oda 1. bölümden yeni fragman

DİZİ HABERLERİ  | 30.08.2020 23:16 | Son Güncelleme

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür, Meriç Aral, Baran Arslan, Canberk Gültekin’in rol aldığı, OGM Pictures imzalı TV8’in yeni dizisi Kırmızı Oda'nın yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek hikayelerine dayanan eserinden uyarlanan, kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür, Meriç Aral, Baran Arslan, Canberk Gültekin gibi oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda 4 Eylül Cuma akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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